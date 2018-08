Industria:+4% produzione veneta II trim.

(ANSA) - VENEZIA, 6 AGO - Ha chiuso con un +4% la produzione industriale veneta nel II trim. 2018 (+3,2% trim. 2017) ed anche la variazione congiunturale destagionalizzata ha confermato una crescita del +3% (-0,8% trimestre 2017). Lo rileva Unioncamere Veneto. Per il presidente Mario Pozza "si evidenziano però anche segnali di preoccupazione per il trimestre successivo". La performance migliore è nelle imprese di piccole dimensioni con un aumento del +4,9%;poi le medie e grandi imprese con un +3,6%.

Buon incremento per i beni di investimento (+5,9%), seguiti dai beni intermedi (+5%) e di consumo (+2,1%). A livello settoriale spicca il comparto della gomma e plastica (+8,4%),delle macchine ed apparecchi meccanici (+6,5%), dei mezzi di trasporto (+6%) e dei metalli e prodotti in metallo (+5,2%). Il fatturato totale ha evidenziato un +4,8% rispetto allo stesso trimestre del 2017, in aumento rispetto alle variazioni del primo trimestre (era +3,5%).