Incidenti stradali: un morto nel padovano

(ANSA) - PADOVA, 6 AGO - Incidente mortale oggi in provincia di Padova: intorno alle 14 a Piacenza d'Adige, in località Valli Mocenighe, un'automobile è uscita di strada e si è schiantata contro un albero.

Quando i vigili del fuoco sono riusciti a estrarre l'automobilista dalle lamiere, si sono resi conto che era già morto. Ancora sconosciuta l'identità della vittima, così come le cause dell'incidente. Sul posto, per i primi soccorsi, i paramedici del Suem 118 e i carabinieri. (ANSA).