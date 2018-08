Auto fuoristrada, un morto nel vicentino

(ANSA) - VICENZA, 6 AGO - Un vicentino di 40 anni morto e la donna che era con lui ferita e capace di liberarsi dall'auto distrutta solo dopo diverse ore: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sull'Altopiano di Asiago (Vicenza), lungo la provinciale 69, tra i comuni di Conco e Lusiana, in località Vitarolo. Attorno alle 2 l'auto con a bordo la coppia è uscita di strada, ha sfondato il guardrail e ha finito la corsa in mezzo al bosco, dopo un volo di una decina di metri. Per l'automobilista non c'è stato nulla da fare, mentre la donna, pur ferita, è riuscita a uscire dal mezzo incidentato soltanto verso le 5. E' salita lungo il pendio e ha fermato un automobilista di passaggio che ha allertato i soccorsi.

I vigili del fuoco e l'ambulanza da Asiago sono arrivati sul posto all'alba ma per l'uomo non c'era nulla fare, mentre la donna è stata trasportata in ospedale: le sue condizioni non destano preoccupazioni. (ANSA).