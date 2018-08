Traffico intenso ma senza disagi A4-A57

(ANSA) - VENEZIA, 4 AGO - È trascorsa tranquilla, anche se con traffico molto intenso, la prima parte della giornata da "bollino rosso" sulle tratte autostradali del Veneto di competenza della concessionaria Cav.

Il traffico è intenso ma scorrevole in entrambe le carreggiate di A4, Passante e A57-Tangenziale di Mestre. Il Centro Operativo di Cav ha registrato picchi di circa 5.000 veicoli all'ora sul tratto più trafficato, quello tra Padova est e il bivio con la A57. Qualche rallentamento si è verificato solo dopo le ore 6.00, subito dopo Padova est, a causa di un tamponamento in corsia di sorpasso tra due vetture, subito risolto, in direzione Venezia.

Nel resto della mattinata traffico intenso senza code statiche, con qualche rallentamento tra Padova est e Arino e qualche coda all'interno del piazzale della barriera di Venezia-Mestre. Nel pomeriggio saranno ancora possibili rallentamenti, soprattutto nelle ore centrali. (ANSA).