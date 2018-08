Auto contro palo e in fossato, un morto

(ANSA) - PADOVA, 04 AGO - Incidente mortale, nella notte, tra Loreggia e Piombino Dese (Padova). Per cause ancora da accertare, un uomo, Mauro Levorato, 44 anni, residente a Stra (Venezia), ha perso il controllo della propria auto e si è schiantato contro un palo, per poi finire nel fossato.

Immediati i soccorsi: l'uomo è stato estratto ancora vivo dall'auto dai vigili del fuoco di Castelfranco e Cittadella, ma è morto durante il trasporto in ospedale. (ANSA).