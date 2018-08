Palazzo Moretta a privato di Hong Kong

(ANSA) - VENEZIA, 3 AGO - Palazzo Pisani Moretta, il prestigioso edificio storico affacciato sul Canal Grande che ospita ogni anno eventi culturali e il famoso "Ballo del Doge", ha ufficialmente cambiato proprietà. Ad acquisirlo è un privato cittadino di Hong Kong, che già lo scorso anno aveva acquistato un'importante villa veneta e la cui offerta (di cui non è stato reso noto l'importo) ha convinto i fratelli Maurizio e Gerolama Sammartini, unici co-proprietari dell'edificio veneziano, per la manifestata volontà di mantenerne la destinazione d'uso ad abitazione privata.

"Il principio che dall'inizio abbiamo adottato - spiegano i due fratelli - è quello dell'assoluto rispetto per il monumento e per la sua storia che, poi, è la storia di Venezia e delle sue collezioni d'arte. Abbiamo sempre cortesemente ma fermamente rifiutato le molte offerte cui era sottesa la trasformazione in albergo o simili". (ANSA).