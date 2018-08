Credito sportivo e Fisi per Cortina 2021

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - L'Istituto per il Credito sportivo e la Federazione italiana sport invernali hanno firmato a Roma la convenzione 'Top of the sport', alla presenza del presidente di Ics, Andrea Abodi, e del collega della Fisi, Flavio Roda. A tre anni dai Mondiali di Sci Alpino, a Cortina, l'Istituto per il credito sportivo e la Federazione italiana sport invernali annunciano un accordo che inaugura una nuova collaborazione. "E' una data storica per il mondo degli sport invernali - dice il presidente della Fisi, Roda - in particolare per chi opera sul territorio. D'ora in avanti si avrà la possibilità di ottenere un serio supporto per ammodernare, migliorare o creare nuovi impianti sportivi". "Sono convinto che questa Convenzione, per la quale ringraziamo la Fisi e il presidente Roda per il decisivo contributo di contenuti - le parole di Andrea Abodi - produrrà una forte accelerazione all'ulteriore sviluppo delle infrastrutture sportive dedicate agli sport invernali e alle località turistiche che li ospitano".