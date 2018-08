'No al razzismo', in Veneto arriva scontrino per integrazione

'No al razzismo, sì Adria integrata'. La scritta, comparsa sullo scontrino di un bar di Adria, in provincia di Rovigo e postata da alcuni clienti sta facendo il giro dei social. Nei giorni scorsi un imprenditore veneto aveva acquistato le pagine di alcuni giornali per lanciare un messaggio in favore dell'integrazione.

Il titolare del bar già in passato aveva utilizzato gli scontrini per divulgare messaggi. Da un anno, infatti, li stampa con una scritta contro le slot machine: 'Vivi responsabilmente, no alle slot machine'.