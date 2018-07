McDonald's: nuova apertura a Thiene

(ANSA) - VENEZIA, 30 LUG - McDonald's apre un nuovo ristorante a Thiene (Vicenza) e cerca 50 persone tramite selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno al "McItalia Job Tour". Entro oggi i candidati interessati a lavorare nel nuovo ristorante di Thiene potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito mcdonalds.it rispondendo ad alcune domande (disponibilità oraria, tipo di mansioni a cui si è interessati, area geografica di interesse) e inserendo il proprio curriculum. Coloro che supereranno il test verranno contattati da McDonald's, e avranno accesso ai colloqui individuali. Il Tour, che avrà luogo a inizio settembre, sarà l'occasione per i candidati di ottenere le informazioni sull'azienda e sul lavoro in McDonald's, grazie alla presenza di crew, hostess e manager che già lavorano nei ristoranti della zona.