Industriale disperso, riprese ricerche

(ANSA) - VENEZIA, 30 LUG - Sono riprese stamani a Jesolo (Venezia) le ricerche di Luciano Miotto, 59 anni, imprenditore di Cessalto (Treviso) disperso dal pomeriggio di sabato mentre stava compiendo un'immersione al largo della spiaggia di Cortelazzo.

Miotto, appassionato subacqueo, era uscito con un'imbarcazione assieme a un gruppo di amici. Dopo una prima immersione sarebbe risalito dicendo di accusare un malore, ma poi è scomparso alla vista dei compagni, che hanno allertato la Guardia Costiera.

Sul posto agiscono le squadre dei sommozzatori e il reparto volo dei Vigili del Fuoco, assieme ai mezzi della Capitaneria di Porto.

Miotto è molto conosciuto nell'ambiente imprenditoriale veneto, sia come titolare della 'Imesa', azienda che produce macchine e sistemi per lavanderie, sia per l'impegno nell'associazione di categoria, avendo ricoperto tra l'altro anche la carica di vicepresidente regionale di Confindustria e vice di Federmeccanica nazionale. (ANSA).