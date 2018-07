Caldo: Veneto, massime superano 35 gradi

(ANSA) - VENEZIA, 30 LUG - Prima giornata over 35 per il caldo in Veneto in questa estate 2018, con massime che nelle città hanno superato ovunque i 30 gradi, senza sfiorare per questo alcun record. La Regione Veneto ha decretato lo 'stato di allarme' per. il disagio fisico. La massima più alta a Portogruaro (Venezia), con +36, mentre i 35 gradi sono stati raggiunti in diverse località del trevigiano e a Vicenza.

Altrove (padova, Verona, Rovigo) i +34 sono stati la norma. E' però l'afa a determinare il senso di oppressione specie per nelle città, dove l'effetto 'isola di calore' fa si' che la temperatura percepita siano ben superiore ai 40 gradi. Un'ondata di caldo ragguardevole, che tuttavia nulla ha di diverso da quelle già sperimentate nell'estate 2017 - quando valori e livelli d'umidità simili si registrarono a fine giugno - nel luglio 2015, con i +38 di Treviso, nell'agosto 2012 (39 a Rovigo), e soprattutto è lontana dall'interminabile estate 2003, che in Veneto superò ogni record per massime e durata del caldo.