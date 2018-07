Autovie, aumenta intensità traffico

(ANSA) - TRIESTE, 28 LUG - Nonostante partenze per le vacanze distribuite nel tempo e dunque più intelligenti, da stamani va intensificandosi il transito sulla A4 Venezia Trieste, già considerevole in mattinata, e più in generale, su tutta la rete autostradale di Autovie Venete.

La concessionaria segnala code di 5 chilometri in uscita alla barriera di Trieste Lisert, code in uscita a Redipuglia, code in uscita a Portogruaro e code a fisarmonica caratterizzate dal fenomeno dello stop and go su tutto il tratto San Stino di Livenza - Bivio A4/A23 in direzione Trieste.

Durante la giornata è stato attivato il by pass virtuale (percorso consigliato) sulla A4 in direzione A34 Villesse- Gorizia per sdoppiare il flusso di traffico diretto verso Trieste e alleggerire così la barriera di Trieste Lisert.

Intenso ma scorrevole il traffico sulla A23 in direzione nodo di Palmanova. (ANSA).