Ucciso in strada con 5 colpi di pistola

(ANSA) - VICENZA, 27 LUG - E' stato fermato e poi ucciso in strada l'uomo freddato nel primo pomeriggio a Trissino (Vicenza). La vittima è Enrico Faggion, 39 anni, del posto. La prima ricostruzione parlava di spari partiti da un'auto in corsa. Si è invece appreso successivamente che Faggion, sceso da casa e salito in auto, è stato fermato dal killer mentre era a bordo della sua Ford Kia, e costretto a scendere. Dopo un violento litigio l'altro ha estratto una pistola e ha fatto fuoco 5 volte. Ora è caccia all'uomo. I Carabinieri sono sulle tracce dell'assassino, fuggito su una Mercedes.