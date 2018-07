Nuovo bando Fari, anche isola Venezia

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - L'Agenzia del Demanio lancia il quarto bando Valore Paese-FARI proponendo al mercato 9 immobili pubblici situati lungo la costa. Il progetto nato nel 2015 mira al recupero di fari ed edifici costieri per finalità turistiche, culturali e sociali. Rispetto alle tre edizioni precedenti, grazie alle quali sono state assegnate in concessione 29 strutture, l'iniziativa si amplia quest'anno con edifici di Comuni e Regioni, che gestiranno i bandi con il supporto dell'Agenzia. Le gare si chiuderanno il 27 novembre prossimo.

Il portafoglio di immobili comprende fari ma anche torri, fortificazioni, edifici militari, ville e colonie. Nella laguna di Venezia è in gara l'Ottagono di Ca' Roman, isola fortificata appartenente al sistema difensivo dei "cinque ottagoni".

L'edizione di quest'anno conferma la modalità di partecipazione alla gara pubblica, che prevede l'affitto delle strutture fino ad un massimo di 50 anni. (ANSA).