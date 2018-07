Cosmetici fondi caffè e bucce, start up

(ANSA) - VENEZIA, 27 LUG - Dall'idea di tre scienziate nasce a Venezia una startup al femminile per sviluppare cosmetici sostenibili e hi-tech, con principi attivi che possono essere ottenuti da scarti come fondi di caffè e buccia della frutta.

La tecnologia, frutto della ricerca nei laboratori dell'Università Ca' Foscari Venezia, permette un rilascio controllato del principio attivo. Dopo aver depositato un brevetto. le scienziate hanno deciso di aprire una startup innovativa, "VeNice", che è in fase di spinoff universitario.

Il gruppo è composto da Michela Signoretto, coordinatrice del gruppo di ricerca in catalisi eterogenea e materiali del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi di Ca' Foscari, la chimica industriale Federica Menegazzo, e una scienziata dei materiali, Elena Ghedini. Grazie ad un progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo, si è aggiunta Enrica Tanduo, laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche. Per passare alla fase di impresa il team ha coinvolto un'esperta di management, Azzurra Meoli.