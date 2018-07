Dl dignità: Salvini, non preoccupato da imprenditori veneti

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Non sono affatto preoccupato, perché io gli imprenditori veneti li conosco". Lo ha detto il ministro Matteo Salvini rispondendo a Montecitorio ad una domanda di un giornalista che gli chiedeva se fosse preoccupato per le reazioni degli imprenditori veneti per il decreto dignità.

Al cronista che gli ha ricordato le interviste di questi giorni contro il decreto dignità, Salvini ha replicato: "Questi imprenditori sono una vostra invenzione giornalistica. Quelli che dicono quelle cose sono al massimo cinque. Io li conosco gli imprenditori veneti e non sono preoccupato". (ANSA).