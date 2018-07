Umana Reyer, torna play Julyan Stone

(ANSA) - VENEZIA, 25 LUG - Torna con la maglia dell'Umana Reyer Venezia Julyan Stone, che ha firmato con gli orogranata un contratto biennale, con opzione per la terza stagione.

Il playmaker di Alexandria (Virginia, USA) in laguna ha disputato 69 partite contribuendo alla conquista dello storico scudetto nella stagione 2016/2017. Nella passata stagione ha vestito le maglie dei Charlotte Hornets in NBA e dei Greensboro Swarm in NBA G League.

"Sono felice e emozionato di far parte nuovamente dell'Umana Reyer - afferma Stone - mi metterò a disposizione della squadra per contribuire a costruire qualcosa di speciale. Ho parlato a lungo con il Presidente Casarin e coach De Raffaele e sento grande fiducia da parte di tutto il club, è molto importante per me. Inoltre nell'ultimo periodo ho avuto modo di allenarmi con Deron Washington, ci siamo conosciuti meglio come giocatori e abbiamo parlato anche della prossima stagione".