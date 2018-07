Cadavere in laguna, forse uomo scomparso

(ANSA) - VENEZIA, 25 LUG - Il cadavere di una persona è stato ritrovato nello specchio d'acqua davanti a Punta Sabbioni, nei pressi della Bocca di porto del Lido di Venezia. La segnalazione è giunta stamani alla Guardia Costiera da un diportista. Sul posto sono intervenute unità navali della Guardia Costiera stessa, dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco di Venezia, che hanno provveduto al recupero della persona deceduta.

Sono in corso le indagini e gli accertamenti dovuti anche per capire se il corpo corrisponde al tassista di 49 anni, scomparso da alcuni giorni dopo essere uscito con la propria barca in laguna, e per il quale erano scattate le ricerche sotto il coordinamento della Guardia Costiera, con mezzi navali ed aerei di varie Forze di Polizia e di Soccorso.