Spara a uomo con armi softair,denunciato

(ANSA)-BELLUNO, 21 LUG -Un giovane di 19 anni è stato denunciato dalle 'volanti della questura di Belluno perchè, assieme ad altri tre amici, con un fucile 'soft air' ha preso a bersaglio un uomo. La vittima, infatti, si è sentita colpire da almeno due scariche di pallini di plastica sparati da una finestra dei palazzi di fronte alla sua casa mentre era in giardino.L'uomo ha chiamato così il 113 e gli agenti hanno individuato la finestra dalla quale era presumibile che fossero partiti i colpi. Nella casa la polizia ha trovato 4 ragazzi,che da prima hanno cercato di negare ogni responsabilità, ma poi hanno confessato, confermando che poco prima,in preda ai fumi dell' alcool, avevano iniziato a sparare con alcune armi soft air.Armi trovate dagli agenti: 3 fucili ad aria compressa ed una pistola, sempre ad aria compressa più una confezione di pallini in plastica.Il fucile usato per colpire l'uomo è stato sequestrato. Uno dei 4 ragazzi, un 19enne, si è assunto la responsabilità del gesto ed è stato denunciato.