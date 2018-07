Olimpiadi 2026:Zaia,Cortina meno costosa

(ANSA) - VENEZIA, 20 LUG - Il presidente veneto Luca zaia rilancia la candidatura di Cortina-Dolomiti per le Olimpiadi invernali 2026, e sottolinea l'aspetto dei costi: "studi alla mano la proposta di Cortina d'Ampezzo costa meno". Zaia ricorda i budget fin qui emersi: "la candidatura di Torino costerà 458 milioni di investimenti pubblici su impianti, più altri 220 su mobilità e infrastrutture di area vasta, per un totale di 678 mln di spesa pubblica, contro i 380 mln di Cortina Dolomiti Unesco". "Noi - afferma - siamo pronti alla sfida di Cortina Dolomiti Unesco 2026, convinti di avere un bel progetto: rispettoso dell'ambiente e del territorio montano, a cemento zero, davvero a basso costo. Si legge e si sente dire che la città di Torino sostiene che solo la sua candidatura può garantire condizioni di sostenibilità economica e ambientale richieste dal Governo per supportare il progetto Olimpico.

Queste dichiarazioni non tengono conto della realtà dei fatti".