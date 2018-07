Incidente in A27, muore carbonizzato

(ANSA) - TREVISO, 20 LUG - Un automobilista è morto carbonizzato la scorsa notte in seguito al tamponamento che ha coinvolto, oltre alla sua, altre due vetture, lungo l'autostrada A27, pochi chilometri dopo il casello di Treviso sud, in direzione Venezia. A causa dell'urto la sua Fiat Punto è stata avvolta dalle fiamme e l'uomo è rimasto bloccato all'interno. Le squadre dei Vigili del fuoco accorse da Treviso e Mestre hanno spento il rogo, senza purtroppo poter far nulla per il conducente, ormai deceduto. Sul posto i sanitari del suem 118 il e la polstrada per la ricostruzione del sinistro.