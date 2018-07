Biennale Teatro, al via festival Latella

(ANSA) - VENEZIA, 20 LUG - Il teatro "è una casa molto aperta", un mondo in continua trasformazione, che invita ad accogliere "il dolore del mutamento". Una realtà che fino al 5 agosto, a Venezia, per il Festival della Biennale, diretto da Antonio Latella, si interroga su "Attore/Performer", sui confini dei due ruoli, se questa distinzione abbia ancora un senso. Un tema che più che offrire risposte, accende domande. "Credo che il punto di discussione - ha detto Latella - possa essere circoscritto a due fattori-vettori del palcoscenico, l'attore e il performer, in particolare dove si trova e soprattutto se esiste ancora la distinzione tra performer e attore". Il regista chiamato al 'secondo' dei quattro capitoli pensati per la sua direzione sulle problematiche del teatro contemporaneo - come ha detto il presidente della Biennale Paolo Baratta - non crede che al termine del Festival usciranno risposte certe, ma sarebbe bello ne emergesse "che la forza del teatro è quando c'è unione e non separazione".