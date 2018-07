Piromane auto Treviso, arrestato giovane

(ANSA) - TREVISO, 19 LUG - E' stato arrestato la scorsa notte in flagranza un ragazzo di 23 anni di Treviso intento ad incendiare due autovetture lungo via Pinelli, nella zona, cioè, in cui nei giorni scorsi varie altre autovetture sono state date alle fiamme. Per il momento l'indagato, che si ritiene essere il responsabile anche degli altri fatti, non avrebbe fornito spiegazioni sulle ragioni dei suoi gesti nè sulla eventuale partecipazione di complici. Gli incendi alle auto, vari nei giorni scorsi, aveva creato allarme tra i cittadini di Treviso.