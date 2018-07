Veneto vara piano sicurezza sul lavoro

(ANSA) - VENEZIA, 17 LUG - Trenta operatori in più da assumere quest'anno negli Spisal per rafforzare il lavoro di prevenzione e aumento dei controlli ispettivi nelle aziende del Veneto (almeno 400 in più all'anno rispetto al 2017): sono i primi due impegni immediati per la salute e la sicurezza del lavoro assunti con il piano strategico regionale 2018-2020 per prevenire infortuni e malattie professionali in Veneto. Il piano è stato firmato oggi a palazzo Balbi da Regione, Ispettorato del lavoro, Inail, sindacati e associazioni datoriali. Giunge a poco più di due mesi dal tragico incidente nelle Acciaierie venete di Padova, quando la rottura di un gancio provocò la caduta di una siviera di acciaio bollente che ustionò gravemente 4 lavoratori, uno dei quali morì qualche settimana dopo. Nei primi sei mesi del 2018 in Veneto si sono registrati 33 incidenti mortali sul lavoro. Il piano prevede 8 aree di intervento, con azioni a breve e medio periodo, finanziate con 9,5 milioni di euro.