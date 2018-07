Nuovo ospedale Padova, ok cessione aree

(ANSA) - PADOVA, 17 LUG - Fondamentale passo avanti per il nuovo polo ospedaliero di Padova con l'approvazione oggi da parte della Giunta Comunale della delibera che autorizza anche la cessione delle aree per l'Ospedale a Padova Est. Il progetto, per cui è stato già raggiunto un pre-accordo di programma con la Regione Veneto, l'Azienda Ospedaliera e l'Università, prevede al termine due presidi ospedalieri separati: il primo da realizzare in un'area situata nella zona di Padova Est - San Lazzaro, il secondo nell'area ora occupata dalle strutture ospedaliere dell'Azienda in via Giustiniani, entrambi da 900 posti letto. La delibera, che ora passerà al voto del Consigli, prevede la cessione gratuita dell'area di Padova est a favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova, e la trasmissione del provvedimento alla Regione Veneto che potrà dar corso agli adempimenti di propria competenza, con la definizione della nuova programmazione sanitaria, in un processo che vedrà la definizione dei contenuti sanitari per i singoli presidi ospedalieri.