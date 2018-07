Le monde de cuir debutta a Taomoda

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Dalla Riviera del Brenta al teatro greco antico di Taormina, il brand Le monde du cuir debutta a Taomoda, il 21 luglio, con una performance di ballo contemporaneo affidata ai sedici ballerini della "Elevation Danse" di Fia Distefano (Accademia Nazionale di Danza di Roma e fondatrice dello Studio di Danza Coreutica), che si esibiranno, sulle note di "The Saints are coming" degli U2, con i costumi realizzati per l'occasione dal brand nato all'interno di Suprema, storico marchio di pellicceria con sede a Dolo, in provincia di Venezia.

La sede di le Monde du Cuir è una residenza/laboratorio creativo che accoglie giovani designer e stilisti da tutto il mondo per stage focalizzati all'ambito pelletteria. I corsi hanno l'obiettivo di approfondire le conoscenze sui vari tipi di pellame e illustrare le caratteristiche conferite al cuoio dai principali metodi di lavorazione.