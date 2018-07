Casellati inaugura area oncoematologia

(ANSA) - PADOVA, 16 LUG - (ANSA) - Una nuova area dedicata interamente ai pazienti adolescenti della Oncoematologia pediatrica nell'Azienda ospedaliera di Padova è stata inaugurata stamane dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e dal governatore del Veneto, Luca Zaia. Si tratta della "Teen zone" realizzata da Team for Children Onlus, un'area di 400 metri quadrati attrezzata con spazi per lo svago, relax e studio per i pazienti tra i 14 e i 18 anni, nata su ispirazione di cinque ragazzi che erano in cura nel centro e che, purtroppo, non ce l'hanno fatta. La struttura, costata 500mila euro, è stata realizzata grazie ai finanziamenti di privati e imprese del territorio. "I volontari di Team for Children, medici, infermieri, assistenti e genitori - ha detto Casellati - sono un bellissimo esempio di solidarietà, spazi come quelli che inauguriamo oggi vanno nella giusta direzione di restituire umanità ai luoghi di cura".