A Venezia in 70 mila a fuochi Redentore

(ANSA) - VENEZIA, 15 LUG - Festa per 70 mila a Venezia, dove non sono stati messi in funzione i cosiddetti tornelli che verranno utilizzati oggi, cui si sommano i residenti per la storica festa del Redentore neppure guastata da un forte temporale. In città sono giunti a migliaia per partecipare alla cosiddetta 'notte famosissima' o dei fuochi per la cena condivisa lungo le rive dei canali, nei palazzi più alti e soprattutto in barca, ad ammirare lo spettacolo pirotecnico di circa 40 minuti a segnare la mezzanotte. Lo spettacolo pirotecnico si è tenuto davanti a San Marco e per questo la zona era ad accesso limitato mentre sotto il massimo controllo erano anche la Riva degli Schiavoni, quella delle Zattere e dell'isola della Giudecca dove si sono tenute le cene condivise all'aperto così come nelle circa tremila imbarcazioni che hanno visto quelle a remi privilegiate come collocazione. Tra gli altri momenti di festa una cena esclusiva a Palazzo Ducale.