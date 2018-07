Morte Carlo Benetton: funerali

(ANSA) - TREVISO, 13 LUG - Cerimonia sobria per i funerali di Carlo Benetton, il più giovane della dinastia di imprenditori trevigiani morto a 74 anni. Durante le esequie i nipotini sono saliti sull'altare per leggere le loro letterine di addio. Una celebrazione, quella nel Duomo di Treviso, sobria e molto partecipata e commovente. Nei primi banchi sedevano i fratelli Luciano, Giuliana e Gilberto vicino alla vedova, dall'altra parte i figli di Carlo, Massimo Andrea, Christian, e Leone. Per il funerale Treviso si è fermata e in molti tra amici, imprenditori, dipendenti (oggi le aziende e i punti vendita erano chiuse per lutto) e cittadini hanno voluto essere presenti e porgere il cordoglio a vedova e familiari. Tra i presenti anche tre sindaci: Mario Conte di Treviso, Marco Serena di Villorba e Monia Bianchin di Ponzano. Al termine del funerale la bara in legno chiaro con un cuscino di fiori bianchi è stata portata a braccia dai giocatori del Benetton Rugby.