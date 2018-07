Estate: al via 'Progetto sotto il sole'

(ANSA) - VENEZIA, 13 LUG - 'Sicuri sotto il sole' è il nome del progetto, nato su proposta di Federalberghi e sviluppato dall'Azienda sanitaria Ulss 4, con il sostegno della Regione Veneto, che mira ad evitare l'abbronzatura 'selvaggia' con il conseguente rischio di contrarre eritemi solari e, in casi estremi, sviluppare melanomi. L'iniziativa, che metterà un pacchetto dedicato alla salute della pelle a disposizione degli ospiti di alberghi e campeggi di Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo e Cavallino/Treporti aderenti al progetto, è stata presentata oggi a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto.

Il turista, durante la vacanza, avrà a disposizione la consulenza di un dermatologo per effettuare una visita a prezzo convenzionato, ricevendo consigli per salvaguardare la salute della pelle sulla base del proprio fototipo e ottenere la migliore abbronzatura insieme ai dettagli per evitare conseguenze in caso di esposizioni eccessive al sole.