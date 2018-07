Soccorso 26enne ferito su Monte Vettore

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 9 LUG - Un escursionista 26enne di Treviso partito da Foce di Monte Monaco, insieme al suo cane, è scivolato mentre scendeva da un sentiero dopo essere arrivato sulla cresta che collega Monte Torrione al Monte Vettore, procurandosi escoriazioni che gli hanno impedito di proseguire.

E' stato individuato e recuperato dagli uomini del Soccorso alpino e del 118 in azione con l'eliambulanza Icaro 2 con equipaggio medicalizzato, dopo l'allerta lanciata dal 26enne ai carabinieri di Ascoli. A causa della difficoltà delle ricerche del giovane, il cui telefono nel frattempo non dava più segnali, l'eliambulanza ha dovuto prendere rapidamente a bordo in un primo tempo solo lui con il verricello. Una squadra di terra del Soccorso alpino ha raggiunto l'animale per recuperarlo in un secondo momento. Soccorso Alpino e Icaro 2 sono intervenuti anche ieri per elitrasportare una 38enne di Mergo che si era infortunata a una caviglia durante un'escursione nei pressi dell'eremo dell'Acquarella ad Albacina di Fabriano.