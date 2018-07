2026: lettera aperta Nordest per Cortina

(ANSA) - VENEZIA, 9 LUG - Alla vigilia della riunione del Consiglio nazionale del Coni sulla scelta della candidatura italiana per i giochi olimpici invernali del 2026, le categorie economiche e le organizzazioni dei lavoratori del Veneto e il sistema confindustriale di tutto il Nord Est (Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) hanno inviato una lettera aperta al sottosegretario Giorgetti e al Presidente del Coni Malagò per sostenere la candidatura di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti a ospitare le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali del 2026.

Oltre alle tre Confindustrie regionali, hanno sottoscritto l'appello per il Veneto anche Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, UnionCamere, Confindustria Turismo, Assitai, Ance, Cna, Confcooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Unicarve, Cisl e Uil. (ANSA).