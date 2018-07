Incendi: in palazzo 6 unità, tutti salvi

(ANSA) - VICENZA, 8 LUG - Un incendio, divampato questa notte a Vicenza, ha distrutto un appartamento al primo piano di un condominio di 6 unità abitative. Nessuna persona è rimasta ferita. Tutti i condomini, all'arrivo delle squadre dei vigili del Fuoco, avevano già evacuato gli alloggi dello stabile che si trova sulla strada Marosticana. I pompieri, accorsi con tre automezzi tra cui l'autoscala e 9 operatori, hanno spento le fiamme, evitando la propagazione del rogo all'intero condominio.

L'abitazione interessata dalle fiamme è andata completamento distrutta. Le cause dell'innesco dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e soccorso sono terminate dopo circa tre ore. Oggi sarà svolta una valutazione da parte dei tecnici del comune e dei vigili del fuoco per la verifica dell'agibilità di altri tre appartamenti del condominio che hanno riportato danni alle parti comuni e che potrebbero essere resi inabitabili, come l'alloggio interessato dal rogo.