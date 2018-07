Sott'acqua in piscina 60 cm.,bimba grave

(ANSA) - VENEZIA, 7 LUG - Una bambina di 1 anno e 8 mesi è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Padova dopo aver rischiato di annegare stamane in una piscinetta alta 60 centimetri. La piccola, residente a Salzano (Venezia), stava facendo il bagno in giardino con il fratellino di 4 anni. La mamma si è allontanata per qualche minuto per sbrigare delle incombenze in cucina e quando è tornata ha visto la figlia con la testa in giù sotto l'acqua, con salvagente addosso. La donna ha tirato fuori la piccola dalla piscina cercando di praticare la respirazione bocca a bocca. Ha immediatamente chiamato i soccorsi. La bimba è stata intubata, stabilizzata e portata all'ospedale di Padova in prognosi riservata. Sul posto i Carabinieri di Noale che stanno eseguendo i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente.(ANSA).