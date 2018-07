Fiamme in locali hotel Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 7 LUG - Un incendio divampato nel pomeriggio in alcuni locali non utilizzati di un hotel in una calle nella zona dell'Accademia, a Venezia.

Sul posto, dalle ore 15.15, i vigili del fuoco sono intervenuti con tre autopompe lagunari e 15 operatori, spegnendo il rogo. Le fiamme, hanno interessato materiale depositato all'interno dei vani producendo fumo e calore. Le cause dell'incendio, di probabile natura elettrica, sono al vaglio dei tecnici. Le operazioni di messa in sicurezza dei locali sono in fase di ultimazione. (ANSA).