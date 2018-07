Estate: traffico intenso in A4 e A23

(ANSA) - TRIESTE, 7 LUG - Rallentamenti e code a tratti si registrano in A4 Trieste-Venezia fra San Stino di Livenza e il nodo di Palmanova in direzione Trieste, leggeri rallentamenti vengono segnalati anche in A23. E' la situazione alle ore 12 come indicato dalla concessionaria Autovie Venete, che specifica si tratta soprattutto del flusso turistico del fine settimana, in parte proveniente da Tarvisio. L'incremento del traffico sulla rete autostradale di Autovie Venete è cominciato già ieri pomeriggio, soprattutto in A4 e in A23 Palmanova-Udine. Fenomeno che, dopo alcune ore di calma nel corso della notte, è ricominciato fin dalle prime ore di questa mattina, con rallentamenti che si sono trasformati in code (lunghe fino a un massimo di 3 chilometri). Code in uscita a San Donà di Piave, dove si trova l'outlet, e rallentamenti a San Stino di Livenza sempre in uscita e a Latisana sia in entrata sia in uscita. Già piuttosto affollate le aree di servizio. Anche per domani si prevede traffico intenso. (ANSA).