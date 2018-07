Arena, Nabucco a 80 anni dalla prima

(ANSA) - VERONA, 7 LUG - Debutta il 7 luglio all'Arena di Verona "Nabucco", quarto titolo del 96/o Opera Festival 2018. Il capolavoro di Giuseppe Verdi torna a 80 anni esatti dalla sua prima rappresentazione areniana (7 luglio 1938) nell'allestimento spettacolare e risorgimentale di Arnaud Bernard, che ha conquistato pubblico e critica nel 2017.

Il dramma verdiano su libretto di Temistocle Solera è riproposto secondo la visione registica movimentata e cinematografica di Bernard, ispirata a "Senso" di Luchino Visconti e alla storia italiana tra il 1848 e il 1860.

Il contesto storico rimanda ai tumulti delle Cinque Giornate di Milano, in cui anche la musica di Verdi fu elemento essenziale per accendere gli animi dei futuri italiani. Per questa ragione sono previsti colpi di cannone e spari di fucile che potranno essere uditi anche all'esterno dell'anfiteatro, ovviamente a salve.