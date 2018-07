Travolto da camion, un morto a Verona

(ANSA) - VENEZIA, 6 LUG - Un uomo di 70 anni è morto dopo essere stato investito da un camion a Montorio, alle porte di Verona.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Municipale per capire come l'anziano, celibe e residente a Verona, sia finito sotto il mezzo pesante mentre stava ripartendo dopo che si era accesa la luce verde del semaforo. In quel punto non ci sono strisce pedonali.

Alla guida del mezzo, diretto ad una cava, un veronese che al momento non è indagato per omicidio stradale, ma il mezzo e il telefono cellulare dell'autista sono stati posti sotto sequestro. Il corpo della vittima è stato ricomposto dai Vigili del fuoco che lo hanno estratto da sotto le ruote del camion.

