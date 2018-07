Giochi'26: Cdm,da governo ok candidatura

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Il Consiglio dei ministri, preso atto della volontà espressa dai Comuni di Cortina, Milano e Torino di candidarsi a ospitare i Giochi invernali del 2026, ha espresso la volontà di garantire il sostegno del Governo alla candidatura italiana, la cui proposta è di competenza del Coni".

E' quanto si legge in una nota del Consiglio dei ministri.

"Subordinatamente - prosegue - all'esperimento di ogni possibile tentativo di trovare soluzioni condivise, con riguardo, in via prioritaria, al contenimento degli oneri complessivi".