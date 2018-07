Basket: Umana Reyer prolunga con Daye

(ANSA) - VENEZIA, 6 LUG - L'Umana Reyer Venezia ha annunciato oggi di aver trovato l'accordo per le prossime due stagioni con Austin Daye. Ala di 211 cm, nato a Irvine (California) il 5 giugno 1988, è figlio d'arte (il padre Darren vinse due scudetti con la Scavolini Pesaro) con i Detroit Pistons ha giocato due stagioni Nba, quindi con Memphis Grizzlies, Toronto Raptors, San Antonio Spurs - vincendo l'anello nel 2014 - e Atlanta Hawks. E' arrivato alla Reyer a gennaio, proveniente dall'Hapoel Gerusalemme. In maglia orogranata ha disputato 30 partite di cui 20 di campionato, tra regular season e playoff, a 12,8 punti e 6,2 rimbalzi di media, tirando col 53,5% da 2 e il 50% da tre.

Inoltre, ha totalizzato 8 presenze (11,4 punti e 4,8 rimbalzi) nella vittoriosa esperienza europea in Fiba Europe Cup.