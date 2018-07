Zaia boccia appelli contro Salvini

(ANSA) - BRUXELLES, 05 LUG - "La risposta è quella del contratto sociale di Rousseau, secondo cui il popolo ti delega a rappresentarlo e, quando non lo rappresenti più, ti toglie la delega. Mi sa che in questo caso la delega non l'ha tolta al Governo e a Salvini ma a quelli che firmano questi appelli. Ci pensino veramente, perché non rappresentano più il popolo". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, risponde all'appello lanciato dalla rivista Rolling Stone e sottoscritto da molti esponenti della cultura, del cinema e della musica italiana contro Matteo Salvini e le sue politiche.