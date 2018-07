Sci: Cortina 2021: sindaco, ok lavori

(ANSA) - CORTINA (BELLUNO), 3 LUG - Il cronoprogramma dei lavori per i Mondiali di sci che si terranno a Cortina nel 2021, e che dovrebbe fare da 'apripista' alla candidatura per le Olimpiadi invernali 2026, sta rispettando le tappe previste: la città ampezzana è certa di arrivare all'evento con tutti i lavori necessari realizzati a tempo di record. Lo dice all'ANSA il sindaco Gianpietro Ghedina, spiegando che la nuova area di arrivo a Rumerlo, la pista Vertigine, gli ampliamenti sull'Olympia, il tunnel che servirà a rendere compatibili le piste da gara con le altre che saranno creato sotto la Vertigine e la nuova strada a Rumerlo davanti al Caminetto sono opere che saranno pronte già per le prossime gare di Coppa del mondo di sci femminile del 2019. "In questo mese iniziano gli interventi sulla parte bassa dell'arrivo, la zona del parterre di Rumerlo, che sarà completata - assicura - prima della Coppa del mondo del prossimo anno".