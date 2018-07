Edmund Kean di Proietti a Verona

(ANSA) - VENEZIA, 3 LUG - Sarà "Edmund Kean" di Raymond FitzSimons, interpretato da Gigi Proietti, a inaugurare il 4 luglio al Teatro Romano di Verona il 70/o Festival Shakespeariano dell'Estate Teatrale Veronese.

L'attore romano cura anche la regia della commedia. Scritto per il premio Oscar Ben Kingsley, il testo di FtizSimons è un omaggio profondo a Shakespeare, un'occasione per entrare nel segreto del camerino in cui monologhi, battute, idee prendono e perdono forma, in un processo creativo da laboratorio che smonta e scruta Shakespeare, qui celebrato attraverso quel genio del teatro che fu Edmund Kean.

"Ho scelto questo spettacolo - ha spiegato Proietti - che ho visto da solo a Londra. Non è molto rappresentato in Italia. Mi interessava mettere in risalto l'ambizione che finisce per distruggere quando è eccessiva".