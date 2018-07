Zucchero concerto live in Piazza S.Marco

(ANSA) - VENEZIA, 2 LUG - Piazza San Marco sarà il palcoscenico architettonico per due concerti di Zucchero 'Sugar' Fornaciari.

Gli appuntamenti sono per domani, martedì 3 luglio, e mercoledì 4 luglio. Dopo 7 anni di assenza, la grande musica pop-rock torna a incantare Piazza San Marco a Venezia grazie al concerto "The Best Live". Ad arricchire i live, la presenza di Cheryl Porter & Halleluiah gospel singers e Tomoyasu Hotei, che hanno già collaborato in passato con Zucchero, e che, anche per quest'occasione saliranno insieme a lui sul palco in qualità di ospiti.