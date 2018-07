Cortina pet friendly e sportiva

(ANSA) - VENEZIA, 2 LUG - Cortina apripista delle località di vacanze montane pet friendly dell'estate: lo conferma il sindaco Gianpietro Ghedina, annunciando le novità della stagione.

"Abbiamo fatto un accordo con Legambiente e quindi la città sarà ancora più ospitale nei confronti degli animali da compagnia al seguito dei turisti - spiega - ci saranno diverse piazzole con la possibilità per i cagnolini di bere, oltre alla distribuzione di sacchetti per i suoi bisogni". Le premesse che l'estate 2018 possa rivelarsi una buona stagione in termini di presenze turistiche, anche straniere, ci sono tutte. "E' partita molto bene - conferma - peraltro dopo un inverno andato altrettanto bene, soprattutto per quanto riguarda ristorazione, impianti di risalita e alberghi". Un turismo che a Cortina sta comunque cambiando, allargando il bacino di utenza sulla base dei nuovi 'bisogni' di vacanza. "Si è avvicinato a noi - dice - anche tutto quel mondo dello sport di fatica, dei running, arrampicata, mountain bike".