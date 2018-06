Tedesca da 40 anni in hotel Jesolo

(ANSA) - VENEZIA, 29 GIU - Cento volte in vacanza nello stesso hotel, 40 anni di fedeltà a Jesolo. Il caso della signora Gerlinde Schreiner suona come una sorta di piccolo record.

L'altra sera una piccola festa a sorpresa per lei, in vacanza in questi giorni al Ruhl Beach Hotel & Suites della famiglia Fregonese, con tanto di presenza del sindaco Valerio Zoggia e dell'assessore alle attività produttive, Alessandro Perazzolo.