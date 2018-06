Golf: Migliozzi vince Memorial Bordoni

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Alps Tour, grande vittoria per Guido Migliozzi che ad Appiano Gentile (Como) vince il Memorial Bordoni presented by Aon di golf. Dopo le 4 medaglie d'argento ottenute ai Giochi del Mediterraneo in Spagna l'Italgolf festeggia un altro successo sul green. Con il 21enne vicentino che sul percorso de La Pinetina GC (par 70) s'è imposto con 196 (62 67 67, -14), precedendo di un colpo in classifica gli inglesi James Sharp e Tom Shadbolt (2/i con 197, -13) al termine di una sfida rocambolesca. "E' stato un finale bellissimo - ha detto Migliozzi - giocato sul filo dei nervi. Sono felice di questa vittoria. Dall'inizio dell'anno sento di aver acquisito maggiore consapevolezza. 'I prossimi impegni?' Adesso mi concentrerò sul Challenge Tour". Il golfista veneto, alla prima vittoria stagionale, ha bissato il successo ottenuto lo scorso settembre all'Abruzzo Open by Lyoness (Alps Tour 2017).