Venezia: la vetroresina per i rifiuti

(ANSA) - VENEZIA, 27 GIU - Per difendere le rive dei canali di Venezia si cambia la raccolta dei rifiuti. Il Comune ha avviato un piano di progressivo smaltimento delle vecchie pesantissime imbarcazioni di metallo a favore della vetroresina. Il cambiamento avviene a seguito dei regolamenti in materia di imbarcazioni nel centro storico. I tecnici in capo alla divisione servizi ambientali Venezia di Veritas (municipalizzata che tratta i rifiuti), hanno realizzato una nuova tipologia di imbarcazioni che, seppur apparentemente simili a quelle attualmente in uso, sono profondamente diverse da esse, in quanto utilizzano più moderne tecnologie. Costruite in vetroresina, con l'obiettivo di ridurre le necessità manutentive proprie dell'acciaio e alleggerire il peso complessivo, sono state volutamente realizzate con le stesse dimensioni e layout delle attuali imbarcazioni in acciaio sia per conservare le peculiarità operative già presenti che per mantenere la compatibilità con i cassoni compattatori.