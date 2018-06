Cani: a Verona controlli su microchip

(ANSA) - VERONA, 27 GIU - Parte da Verona il progetto pilota 'Cane sicuro', che verifica a tappeto la presenza del microchip sui cani a passeggio in città. L'iniziativa, nata dalla collaborazione fra Comune, Polizia locale e veterinari del Canile Sanitario - primi a segnalare l'alto numero di cani senza microchip - punta ad accrescere fra i cittadini l'attenzione per la sicurezza e la cura del loro animale. Si tratta del primo controllo sistematico effettuato in una città italiana. Ad oggi, nel solo Comune di Verona, i cani che risultano iscritti all'apposita anagrafe sono 28.125, mentre in Veneto, secondo l'Istat, ne sono censiti più di 1 milione e 213 mila. Il Veneto con 1.200.000 animali chippati è seconda in Italia dietro alla Lombardia.