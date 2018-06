Una mostra con disegni bimbi ambulatorio

(ANSA) - PADOVA, 26 GIU - A chi si presenta al suo sportello accompagnato da un bambino lui porge "il kit dei colori", una piantina-astuccio dove al posto dei rami "fioriscono" matite colorate, pennarelli, pastelli. 512 disegni che Massimiliano Righetto, padovano di 47 anni, di formazione educatore, assunto nel 2012 dall'Ulss 6 Euganea come impiegato in amministrazione, ha fatto diventare una mostra all'interno della sua stanza.

Tutto questo, per intrattenere i piccoli quando i loro genitori si rivolgono al suo ufficio, al primo piano del Distretto socio-sanitario Padova Bacchiglione.